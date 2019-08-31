Фестиваль греческой культуры «Акрополис» пройдет в Москве в субботу

Фестиваль греческой культуры «Акрополис» состоится 31 августа в российской столице в саду «Эрмитаж». О мероприятии сообщается на сайте мэра Москвы. Фестиваль проводится в столице уже пятый раз.

Посетителям фестиваля предложат познакомиться с древней культурой и историей Греции, попробовать национальную кухню. Также гостей при желании могут научить танцевать сиртаки, отмечается в сообщении. Помимо этого, в течение дня будут работать выставки с работами греческих художников и фотографов.

Для полного погружения в греческую культуру на праздника будут выступать музыканты и артисты из Греции и России,, также гости мероприятия смогут купить домой различные греческие продукты.

Старт праздника запланирован на 12.00. Вход свободный.