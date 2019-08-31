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12:52   31 Августа 2019
Россия

Медведев подписал новую редакцию стратегии морского развития

Медведев подписал новую редакцию стратегии морского развития

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил обновленную редакцию стратегии развития морской деятельности, которая рассчитана до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства 31 августа.

Напомним, что документ утвержден распоряжением правительства в 2010 году. В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал морскую доктрину, в связи с чем было принято решение о разработке новой редакции.

«Признать утратившим силу распоряжение правительства РФ от 8 декабря 2010 года», — также указано в публикации.

В справке к новой редакции указано, что она определяет приоритеты, цели и задачи деятельности России в море на долгосрочный период, а также уточняет прогноз целевых показателей второй части стратегии. Кроме этого, документ определяет планируемые значения ее третьего этапа. Стоит отметить, что в предыдущей редакции этих сведений не было.

Достижение целей и выполнение задач обновленной стратегии позволят России к 2030 году укрепить позиции в перечне ведущих морских держав, а также добиться устойчивого развития ключевых сфер морской деятельности.

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Автор: Анна Манц
#медведев #стратегия #морская деятельность

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