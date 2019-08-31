Москву подготовили к отопительному сезону

Заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 31 августа, сообщил, что Москву подготовили к предстоящему отопительному сезону. По его словам, завершили все соответствующие работы на 73-ех тысячах объектов, в том числе в более 33 тысячах многоквартирных домов.

«Социальные объекты принимают тепло первыми, и их готовность обеспечили в первую очередь, — добавил заммэра.

Летом в столице отремонтировали тепловые сети, котельные, газопроводы, воздушные линии электропередач, продолжил Бирюков, а на энергетических предприятиях провели свыше 50 различных видов учений и тренировок. В многоквартирных домах создали температурно-влажностной режим чердаков, остеклили и закрыли слуховые окна. Помимо этого, в некоторых домах отремонтировали кровли и ограждающие конструкции.

Заммэра отметил, что с 2013 года в Москве оптимизируют схемы теплоснабжения, чтобы снизить себестоимость тепловой энергии и повысить энергоэффективность, а также сократить нерациональные потери и увеличить надежность системы теплоснабжения и, соответственно, улучшить экологическую обстановку в столице.