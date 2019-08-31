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13:19   31 Августа 2019
Россия

Незаконная акция «оппозиции» цинично организована накануне детского праздника 1 сентября

Незаконная акция «оппозиции» цинично организована накануне детского праздника 1 сентября

Организаторы от «оппозиции» отказались от согласованной московской мэрией даты митинга 25 августа и решили вывести людей на улицы незаконно — 31 августа, в канун нового учебного года и главного детского праздника. Об этом изданию ПолитЭксперт рассказал политолог Александр Шатилов.

Эксперт утверждает, что одной из главных причин для такого решения стала погоня за хайпом. Несогласованными мероприятиями, граничащими с массовыми беспорядками, «оппозиция» привлекает к себе не только внимание рядовых граждан, прогуливающихся по Москве, но и конкурирует друг с другом за иностранное финансирование. 

«Во-первых, согласованные митинги не приносят того хайпа, которого зачастую удается добиться несанкционированными акциями на грани, а то и за гранью массовых беспорядков. (…) Второй момент связан с тем, что сейчас среди оппозиции есть жесткая конкуренция. С одной стороны, идет борьба за некое иностранное финансирование, а с другой стороны, ведется противостояние за право считаться лидером этой оппозиции», — рассказал Шатилов.

 

Эксперт также отметил, что градус протестной активности «выдыхается», а потому так называемая «внесистемная оппозиция» старается встряхнуть общество, но должного результата их старания не приносят. Напомним, после прошлых несогласованных акций в Москве в поддержку незарегистрированных из-за фальсификаций экс-кандидатов от «независимой оппозиции», 13 человек стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Организаторы протестов отделались административными делами.

«В этом большую роль играют силовики, которые грамотно и успешно работают. Кроме того, эти перманентные митинги и протестные акции уже утомили общество», – объяснил специалист.  

 Ранее сотрудники ОМОНа, работавшие на недавних митингах в Москве, рассказали о том, почему снисходительно относятся к агрессии некоторых митингующих и опровергли устрашающие мифы о работе правоохранительных структур во время протестных акций.

Незаконная акция «оппозиции» цинично организована накануне детского праздника 1 сентября

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Автор: Тимофей Булочкин
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