Бортко обиделся на коммунистов, не давших денег на избирательную кампанию в Петербурге

Режиссер Владимир Бортко, в пятницу объявивший о выходе из предвыборной гонки, принес соответствующее заявление в городскую избирательную комиссию 31 августа.

В ходе пресс-конференции снявшийся с выборов губернатора Петербурга кандидат от КПРФ ответил на вопрос журналистов о том, как протекало финансирование его губернаторской кампании.

Бортко выразил недовольство отсутствием финансирования со стороны КПРФ, сообщает издание Невские новости.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что Бортко официально снял свою кандидатуру с выборов губернатора. Он также признал крах своей политической карьеры.