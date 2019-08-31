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12:18   31 Августа 2019
Россия

Бортко обиделся на коммунистов, не давших денег на избирательную кампанию в Петербурге

Бортко обиделся на коммунистов, не давших денег на избирательную кампанию в Петербурге

Режиссер Владимир Бортко, в пятницу объявивший о выходе из предвыборной гонки, принес соответствующее заявление в городскую избирательную комиссию 31 августа.

В ходе пресс-конференции снявшийся с выборов губернатора Петербурга кандидат от КПРФ ответил на вопрос журналистов о том, как протекало финансирование его губернаторской кампании.

Бортко выразил недовольство отсутствием финансирования со стороны КПРФ, сообщает издание Невские новости.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что Бортко официально снял свою кандидатуру с выборов губернатора. Он также признал крах своей политической карьеры.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #бортко #выборы губернатора петербурга

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