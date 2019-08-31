«Оппозиция» отрабатывает деньги Запада, пока «хомячки» протестуют

«Оппозиция» продолжает терроризировать Москву беспорядками. В субботу, 31 августа, они вновь намерены выйти на улицы столицы на незаконную акцию, абсолютно проигнорировав, что им согласовали митинг 25 августа. Такое поведение вновь демонстрирует истинные цели — беспорядки, а не мирное и законное высказывание своего мнения.

С этим согласился сенатор и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с «Федеральным агентством новостей». Он заметил, что «либералы» приглашают на подобные мероприятия только свою прессу, которая настроена против России. Оно и понятно, ведь финансы «оппозиция» получает от западных структур, желающих взять нашу страну под свой контроль.

«Данные люди не имеют особых идеологических пристрастий, потому что понимают, что занимаются неправильными вещами, что их действия не пойдут на пользу России и всему международному сообществу», — добавил член Совета Федерации.

Собеседник напомнил о ряде культурных мероприятий, которые пройдут в городе в эту субботу. В их числе музыкальный фестиваль PROлето, площадкой для которого стал проспект Сахарова. Но «либералы» решили не отказываться от своих планов, в очередной раз наплевав на гостей и жителей Москвы.

«Конечно, им наплевать. Им же нужно отработать деньги, выполнить зарубежное задание. Им безразличен отдых, хорошее настроение москвичей. При этом они понимают, что никаких результатов достичь не удастся, но они отрабатывают те средства, которые выделяются им за пределами России», — объяснил собеседник.

Организаторы этих событий — циники, считает Цеков. В подтверждение он привел слова Бориса Немцова, который называл протестующих «хомячками».

«Вот так они и относятся к протестующим, как к расходному материалу», — заключил глава Русской общины Крыма.

Напомним, что формальным поводом для так называемых протестов стал недопуск «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму. Их не зарегистрировали по законной причине, так как число недействительных подписных документов превысило обозначенный порог «брака» в десять процентов. У той же скандальной Любови Соболь в подписях обнаружили «мертвые души», а во время сбора — «фабрики» по рисовке. Аналогичная ситуация с ее «коллегами» — Иваном Ждановым, Ильей Яшиным и другими последователями блогера Алексея Навального.