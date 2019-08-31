Создатели робота «Федора» объяснили, почему космонавты не могли включить андроида

В НПО «Андроидная техника», которое выступило конструктором робота «Федора», объяснили «Политике Сегодня», почему у российских космонавтов на МКС не получилось включить «нового пассажира» на борту космической станции.

«Та кнопка, которую мы поставили для включения робота, оказалась слишком тугой. В этом весь и секрет. Просто сразу не смогли нажать, не прочувствовали. Потом нормально нажали и все пошло», — объяснил исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров.

Чтобы подать электропитание андроиду, космонавтам нужно было замкнуть цепь, но они приложили должных усилий. Это — не баг, а фича: тугой кнопка сделана исключительно, чтобы избежать случайного включения «Федора» во время полета.

«Там достаточно большое усилие нужно приложить, чтобы не было каких-то «фальшь»-включений и так далее. Больше вопросов включения возникнуть не должно», — добавил собеседник агентства.

Российские космонавты пожаловались на плохое включение робота «Федора» на борту МКС. Удалось нажать нужную кнопку лишь с 15 попытки: в Центре управления полетами космонавтам посоветовали заменить аккумуляторы «Федора», но вскоре после этого робот включился.

«Может, по ней [кнопке включения на плече] молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — посетовал космонавт Алексей Овчинин.

После «пробуждения» «Федор» поздоровался с экипажем и продемонстрировал, как умеет обращаться с отверткой, ключами и электрическими соединителями.