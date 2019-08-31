Снявшийся с выборов Бортко «приукрасил» свой рейтинг в пять раз

Кинорежиссер и экс-кандидат от КПРФ Владимир Бортко, снявшийся с выборов губернатора Петербурга, заявил на пресс-конференции, что рейтинг его предвыборной поддержки якобы составил 60%, хотя ВЦИОМ насчитал у него всего 13% возможных голосов. Об этом сообщают Невские Новости.

Бортко заявил журналистам во время пресс-конференции, что не сомневался во втором месте на губернаторских выборах Санкт-Петербурга. Он отметил, что его рейтинг в Сети составлял порядка 60%, а у его соперника — кандидата Александра Беглова, — в районе 11% потенциальных голосов избирателей. Напомним, помимо самовыдвиженца Беглова в предвыборной гонке участвуют Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

Тем не менее согласно данным опроса ВЦИОМ*, проведенного 18-19 июня методом телефонного интервьюирования среди 1200 респондентов от 18 лет и старше, 55% респондентов отдали голоса Беглову, еще 7% поддержали Амосова. Те же 7% взяла и Тихонова, а экс-депутат Заксобрания Олег Капитанов не смог пройти муниципальный фильтр, но ранее набирал 2%. Бортко же набирал у жителей Петербурга всего 13% голосов: это почти в четыре раза меньше поддержки Беглова. Утром 31 августа режиссер официально снялся с губернаторских выборов, подав в избирком заявление об отказе от участия.

Ранее политолог объяснил, что стать политиком Бортко помешала чрезмерная эмоциональность творческой личности: экс-кандидат неоднократно произносил пламенные патриотические речи с критикой нынешних городских властей, но так и не предоставил гражданам свою программу с конкретными действиями по улучшению Петербурга.

*опрос проводился по заказу ВЦИОМ и на собственные средства ВЦИОМ, статистическая погрешность не превышает 2,9%.