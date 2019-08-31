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11:47   31 Августа 2019
Россия

Сбежавший с выборов губернатора Петербурга Бортко признал крах политической карьеры

Сбежавший с выборов губернатора Петербурга Бортко признал крах политической карьеры

Кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко назвал себя политическим трупом на пресс-конференции, состоявшейся 31 августа по поводу его побега с выборов губернатора Петербурга.

Накануне во время дебатов в прямом эфире режиссер рассказал о намерении прекратить борьбу за место губернатора. У режиссера было немало причин для этого. Одна из них — низкая поддержка населения. Бортко понимал, что его ждет разгромное поражение и решил избежать позора. Конфликт с однопартийцами только усугубил положение. На пресс-конференции Бортко пожаловался, что те не давали ему денег на предвыборную кампанию.

Эксперты сходятся во мнении, что политической карьере режиссера пришел конец. Он подвел не только коммунистов, но и своих избирателей. Популистская кампания Бортко, громкие заявления закончились ничем. Импульсивный поступок экс-кандидата можно расценить как поиск популярности.

Выборы губернатора Петербурга пройдет 8 августа. В них намерены участвовать: Надежда Тихонова от «Справедливой России», самовыдвиженец Александр Беглов и Михаил Амосов от «Гражданской платформы». 

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Автор: Олег Королев

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