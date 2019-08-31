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11:45   31 Августа 2019
Россия

Москвичи и гости столицы увидят 31 августа артиллерийский салют

Москвичи и гости столицы увидят 31 августа артиллерийский салют

Представитель министерства обороны РФ сообщил, что в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста в столице запустят артиллерийский салют. По его словам, салют, который начнется в 22.00 по московскому времени, запустит отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

По информации МО РФ, залпы прогремят в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками столицы Румынии от немецко-фашистских захватчиков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат залпы 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года.

Также используют более полусотни видов фейерверков, а диаметр некоторых взрывов превысит 300 метров. Запустят салют из самоходных установок разных калибров на базе автомобиля КамАЗ, которые установят на Поклонной горе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #салют

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