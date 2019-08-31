Москвичи и гости столицы увидят 31 августа артиллерийский салют
Представитель министерства обороны РФ сообщил, что в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста в столице запустят артиллерийский салют. По его словам, салют, который начнется в 22.00 по московскому времени, запустит отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
По информации МО РФ, залпы прогремят в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками столицы Румынии от немецко-фашистских захватчиков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат залпы 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года.
Также используют более полусотни видов фейерверков, а диаметр некоторых взрывов превысит 300 метров. Запустят салют из самоходных установок разных калибров на базе автомобиля КамАЗ, которые установят на Поклонной горе.
????Пожалуй, никогда еще за всю войну советским войскам не приходилось действовать в настолько своеобразной военной и политической обстановке. ????Читайте статью военного историка А.Исаева "Освобождение Бухареста: стремительный нокаут" https://t.co/atAjHQgHKC #ВОВ #Бухарест pic.twitter.com/ismw00m5pl— МИД России ???????? (@MID_RF) 31 августа 2019 г.