Фестиваль «PRO лето» стартовал в Москве на 22 площадках

Концерты, лекции, встречи с блогерами, мастер-классы и спортивные соревнования пройдут в субботу 31 августа в Москве: большой концерт запланирован на проспекте Сахарова и на ВДНХ.

Концерт «PRO лето» на Сахарова начнется в 14:00, на ВДНХ музыканты выступят с 19:30 до 23:00. На сцену выйдут те звезды, которых выбрали сами москвичи, проголосовав в рамках проекта «Активный гражданин», сообщает New Inform.

Также в субботу в столице пройдет мероприятие «Цветочный джем», где состоятся кулинарные соревнования: зрители должны будут определить, кто приготовит лучшее варенье. В этот же день с 12 часов дня в Парке Горького пройдут соревнования Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ.

В других парках жителей столицы ожидает фестиваль исторических садов, выступления футболистов, международные концерты военных оркестров и посвящения в студенты накануне нового учебного года.

Ранее сообщалось о фестивале греческой культуры «Акрополис», который пройдет 31 августа в московском саду «Эрмитаж»: москвичи отведают блюда национальной кухни, научатся греческому танцу и посетят выставку греческих фотографов и художников.