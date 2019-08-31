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 Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на орбиту два спутника

Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на орбиту два спутника
Сбежавший с выборов губернатора Петербурга Бортко признал крах политической карьеры

Сбежавший с выборов губернатора Петербурга Бортко признал крах политической карьеры

 Москвичи и гости столицы увидят 31 августа артиллерийский салют

Москвичи и гости столицы увидят 31 августа артиллерийский салют
Пушков прокомментировал обещание нового главы украинского МИД о Донбассе

Пушков прокомментировал обещание нового главы украинского МИД о Донбассе

 Зеленский предложил узаконить должность омбудсмена по конституции

Зеленский предложил узаконить должность омбудсмена по конституции
Глава МИД Северной Кореи не произнесет речь на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Глава МИД Северной Кореи не произнесет речь на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

 Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на орбиту два спутника

Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на орбиту два спутника
11:30   31 Августа 2019
Россия

Фестиваль популярной корейской культуры K-Content открылся в Москве

Фестиваль популярной корейской культуры K-Content открылся в Москве

Корейская выставка K-Content Expo 2019 открылась в Москве в «Крокус Сити Холле». Москвичи и гости столицы ознакомиться с культовым корейским контентом —самыми популярными мультфильмами, играми, телеканалами, сериалами. В субботу, 31 августа, выступят К-POP звезд  — бойз-бэнды SF9 и ON/OFF, герлз-бэнд CLC и певица SOYOU.

Также посетителей «Крокус Сити Холл» ждут тематические корнеры — K-contentK-MedicalK-Food, VR- и фотозоны. Гости узнают больше о корейском языке, культуре, новых компьютерных играх и других достижениях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #корея #общество

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