Фестиваль популярной корейской культуры K-Content открылся в Москве

Корейская выставка K-Content Expo 2019 открылась в Москве в «Крокус Сити Холле». Москвичи и гости столицы ознакомиться с культовым корейским контентом —самыми популярными мультфильмами, играми, телеканалами, сериалами. В субботу, 31 августа, выступят К-POP звезд — бойз-бэнды SF9 и ON/OFF, герлз-бэнд CLC и певица SOYOU.

