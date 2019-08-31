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11:15   31 Августа 2019
Россия

Путин направил главе Киргизии поздравление ко Дню независимости страны

Путин направил главе Киргизии поздравление ко Дню независимости страны

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову телеграмму с поздравлениями в честь национального праздника — Дня независимости Киргизии, отмечаемого 31 августа.

В телеграмме Путин дал высокую оценку динамично развивающимся российско-киргизским отношениям, отметил содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество и партнерство в рамках евразийских интеграционных процессов. Он выразил уверенность в укреплении дальнейшего партнерства между странами в интересах народов двух государств и сотрудничества по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Путин направил главе Киргизии поздравление ко Дню независимости страны

Ранее в МИД РФ заявили, что рассчитывают на преодоление обострившихся политических противоречий в Киргизии мирными средствами и в рамках республиканской конституции. Ведомство следит за развитием событий в стране.

Напомним, в начале августа сотрудники спецслужб провели операцию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в совершении ряда особо тяжких преступлений, в частности ему инкриминируется убийство.

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Автор: Тимофей Булочкин
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