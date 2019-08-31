Путин направил главе Киргизии поздравление ко Дню независимости страны

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову телеграмму с поздравлениями в честь национального праздника — Дня независимости Киргизии, отмечаемого 31 августа.

В телеграмме Путин дал высокую оценку динамично развивающимся российско-киргизским отношениям, отметил содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество и партнерство в рамках евразийских интеграционных процессов. Он выразил уверенность в укреплении дальнейшего партнерства между странами в интересах народов двух государств и сотрудничества по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассчитывают на преодоление обострившихся политических противоречий в Киргизии мирными средствами и в рамках республиканской конституции. Ведомство следит за развитием событий в стране.

Напомним, в начале августа сотрудники спецслужб провели операцию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в совершении ряда особо тяжких преступлений, в частности ему инкриминируется убийство.