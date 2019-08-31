Правительство одобрило выделение денег на объекты здравоохранения в регионах
Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении министерству здравоохранения денег из резервного фонда кабмина на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах. Проект предусматривает выделение в 2019 году ассигнований в размере 421 миллиона 498 тысяч рублей.
Деньги потратят на ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершение расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепление материально-технической базы региональных медицинских организаций. В правительстве уточнили, что деньги выделят Хакасии, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям.
«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится на сайте кабмина.
О главном в работе правительства на этой неделе меньше чем за 60 секунд pic.twitter.com/VsK520BmJE— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 31 августа 2019 г.