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10:51   31 Августа 2019
Россия

Греческий фестиваль состоится в Москве в субботу

Греческий фестиваль состоится в Москве в субботу

Фестиваль греческой культуры «Акрополис» пройдет 31 августа в столичном саду «Эрмитаж», где москвичей научат танцевать сиртаки, угостят национальной кухней и продемонстрируют выставку греческих художников.

Во время фестиваля гостей ожидает концерт с участием артистов российской и греческой сцены, сообщает сайт московской мэрии. На празднике можно будет приобрести сувениры из Греции, насладиться национальной кухней, искусством и тематическим музыкальным сопровождением.

«Акрополис» – это всегда незабываемое событие для нашей столицы. Праздник станет поводом поближе познакомиться с уникальной греческой культурой. Мы приглашаем москвичей и гостей нашего города отметить последний день лета по-гречески!», – заявил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Открытие фестиваля начинается в 12:00, торжественная часть открытия запланирована на 15 часов. Мероприятие закончится в 21:00, вход свободен для всех. 

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ в рамках программы «Развитие городской среды» проезд от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка будет перекрыт в субботу 31 августа.

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Автор: Тимофей Булочкин
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