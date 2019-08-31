Бортко не выдержал избирательной гонки и провалился как политик

Кинорежиссер и экс-кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко решил сняться с выборов: чрезмерная творческая эмоциональность помешала ему выйти в большую политику, считает политтехнолог.

Поступок Бортко можно расценить как банальный поиск популярности — режиссер решил сняться с выборов внезапно для всех, как настоящий драматург. Он даже не предупредил о своем решении соратников по партии и главу КПРФ Геннадия Зюганова, опасаясь, что тот будет его отговаривать.

«Он пытался всегда сказать какую-то красивую речь во время предыдущих дебатов. Но этого у него откровенно не получалось. Это были более эмоциональные речи. Они свойственны творческому человеку. Бортко был слишком эмоционален», — заявил в интервью ФАН политтехнолог Сергей Наумов.

Бывший кандидат от КПРФ делал громкие заявления во время избирательной кампании, но его обещания оказались лишь словами. Снятие Бортко с предвыборной гонки можно расценивать как испуг: экс-кандидат решил не дожидаться поражения на выборах, а спланировал свой уход заранее.

Бортко в своих выступлениях часто прибегал к лирическим отступлениям и эмоциональным патриотическим речам, а также критиковал действующую городскую власть. Но конкретной программы кандидата избиратели так и не услышали.

Всего четыре кандидата баллотируются на пост губернатора Санкт-Петербурга. Помимо Бортко, заявившего, что снимется с выборов утром 31 августа, в предвыборной гонке участвуют Надежда Тихонова от «Справедливой России», самовыдвиженец Александр Беглов и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».