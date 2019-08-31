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10:15   31 Августа 2019
Россия

Непопулярный Бортко сбежал с выборов, чтобы спастись от позорного поражения

Непопулярный Бортко сбежал с выборов, чтобы спастись от позорного поражения

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Анохин считает, что режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора из-за низких рейтингов. По его словам, если бы депутат от фракции КПРФ показал самые худшие результаты, то утащил бы партию вниз.

«Бортко полностью показал, что никакой связи с интересами петербуржцев не имеет», — считает Анохин.

Нельзя исключать, что низкий рейтинг доверия к кандидату от КПРФ у петербуржцев связан с тем, что Владимир Бортко ассоциируется у людей исключительно с театром и кино, а не с политикой, передает «Политическая экспертиза». Теперь помимо Александра Беглова поучаствуют в выборах губернатора Петербурга Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Опрос петербуржцев проводили по заказу и на деньги ВЦИОМ 18–19 июня методом телефонного интервью среди 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, 55 процентов респондентов проголосовали бы за Беглова, за Бортко  — 13 процентов, за Амосова — семь процентов, за Тихонову — семь процентов.

 

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #общество #бортко

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