Бортко пришлось сняться с выборов из-за конфликта с коммунистами

Депутат от фракции КПРФ Владимир Бортко в пятницу, 30 августа, заявил, что снимает кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. Поступком режиссер наглядно продемонстрировал, что не выдерживает эмоциональные нагрузки и, следовательно, не сможет вести политическую деятельность.

Хотя ранее Бортко рассчитывал, что победит на губернаторских выборах, а коллеги по КПРФ отмечали, что достаточно второго места с 17 процентами голосов. Позже Бортко заявил, что при принятии решения не советовался с партией и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание», — признался режиссер.

Получается, что однопартийцев вполне устраивало второе место, а Бортко как раз не устроила такая «поддержка» со стороны КПРФ, ведь парламентарий рассчитывал на победу, передает iReactor. Однако Бортко попытался более детально объяснить поступок. По его словам, шел играть в футбол, а пришел на карточную игру в «дурака».

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», — сказал Владимир Бортко.

Помимо Александра Беглова поучаствуют в выборах губернатора Петербурга Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Выборы петербургского главы состоятся 8 сентября.