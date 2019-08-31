Трусливый Бортко не был нужен ни Петербургу, ни горожанам как губернатор

Член российской ассоциации политических консультантов и учредитель АНО «Петербургский GR клуб» Игорь Сопов в комментарии «ПолитЭксперту» отметил, что депутат от фракции КПРФ Владимир Бортко еще не подавал в избирком заявление о снятии кандидатуры с выборов губернатора. По его словам, товарищи по партии эту историю Бортко не простят.

«И если у нас такой кандидат, который в принципе не хочет бороться и складывает с себя полномочия, значит такой кандидат ни городу, ни жителям не нужен был», — считает Игорь Сопов.

Владимир Бортко продемонстрировал крайне эмоциональный жест, продолжил член российской ассоциации политических консультантов. Возможно, конкретно в данном случае в кандидате от КПРФ верх взял режиссер, а не политик. Сейчас в партии начнется «разбор полетов».

Теперь помимо Александра Беглова в выборах петербургского губернатора поучаствуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Голосование состоится в воскресенье, 8 сентября.