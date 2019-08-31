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9:17   31 Августа 2019
Россия

Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа

Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа

Представитель столичного правительства сообщил, что москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа в среду, 4 сентября, в любое удобное время. Помимо городских поликлиник откроют еще 65 пунктов мобильной вакцинации, из них 31 прививочный пункт установят на станциях московского метро.

Три у станций Московского центрального кольца, один — на железнодорожной платформе и два  — во флагманских центрах государственных услуг «Мои документы». Также прививочные пункты откроют в столичных парках.

Глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун объяснил, что вакцинация занимает 10–15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В 2019 году поставить прививку против гриппа можно в павильонах «Здоровая Москва».

По его словам, перед вакцинацией врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Сделать прививку можно по предварительной записи.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #вакцинация #грипп

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