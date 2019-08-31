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5:57   31 Августа 2019
Россия

Российские военные провели учебный пуск ракеты «Искандер» на полигоне «Капустин Яр»

Российские военные провели учебный пуск ракеты «Искандер» на полигоне «Капустин Яр»

Военные ракетного соединения ВВО в ходе учений на полигоне «Капустин Яр» произвели запуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер» по условному вражескому объекту в Астраханской области, передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что во время учений расчеты ОТРК «Искандер» продемонстрировали высокий уровень мастерства.

«По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена», — сообщает департамент.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #минобороны #искандер

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