Российские военные провели учебный пуск ракеты «Искандер» на полигоне «Капустин Яр»

Военные ракетного соединения ВВО в ходе учений на полигоне «Капустин Яр» произвели запуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер» по условному вражескому объекту в Астраханской области, передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что во время учений расчеты ОТРК «Искандер» продемонстрировали высокий уровень мастерства.