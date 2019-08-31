Пушков прокомментировал обещание нового главы украинского МИД о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко об урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее новый украинский министр иностранных дел заявил, что в случае подвижек в нормализации обстановки в Донбассе Киев задумается над проведением выборов, амнистией. Также он добавил, что не важно, как именно это будет происходить, «посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода».

Пушков считает, что Пристайко стоит «научиться правильно читать соглашения» и не следовать примеру экс-главы МИД Украины Павла Климкина.