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5:17   31 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Пушков прокомментировал обещание нового главы украинского МИД о Донбассе

Пушков прокомментировал обещание нового главы украинского МИД о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко об урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее новый украинский министр иностранных дел заявил, что в случае подвижек в нормализации обстановки в Донбассе Киев задумается над проведением выборов, амнистией. Также он добавил, что не важно, как именно это будет происходить, «посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода».

Пушков считает, что Пристайко стоит «научиться правильно читать соглашения» и не следовать примеру экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», — заявил сенатор.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #пушков #климкин #пристайко

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