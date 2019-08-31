Китайская ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на орбиту два спутника

КНР в субботу успешно отправила на орбиту два космических спутника посредством ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» (KZ-1A), передает Центральное телевидение Китая.

Согласно информации китайского телевидения, запуск был произведен в 07:41 по местному времени (02:41 по Москве) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу в северо-западной части Китая.

Отмечается, что запущены микрогравитационный экспериментальный спутник, наименование которого не сообщается, и научно-исследовательский спутник «Сяосян-1–07».