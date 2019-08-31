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3:44   31 Августа 2019
Весь мир

Российский Ил-76 поможет тушить пожары в Боливии

Российский Ил-76 поможет тушить пожары в Боливии

Лидер Боливии Эво Моралес сообщил в эфире государственного телевидения, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 подключится к ликвидации пожаров на территории латиноамериканской страны.

«Из России через четыре-пять дней прилетит самолет Ил-76, который может перевозить 50 тысяч литров воды, Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы», — рассказал он.

В тушении пожаров в Боливии задействованы несколько самолетов и вертолетов, 4000 военных, пожарных и волонтеров, сотни единиц техники. Президент Моралес лично участвовал в тушении пожаров в лесах региона Чикитания.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ил-76 #пожары #боливия

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