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4:29   31 Августа 2019
Россия

Спецкурс для волонтеров по профессиональному поиску пропавших людей появится в РФ

Спецкурс для волонтеров по профессиональному поиску пропавших людей появится в РФ

Спецкурс для волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям  разработан в Российском университете спецназа, пишет Федеральное агентство новостей в День пропавших людей, 30 августа.

Активисты изучают и отрабатывают стратегию и тактику поиска, оказание первой помощи пострадавшим, новейшее навигационное и радиооборудование.

«Наша задача из добровольца, человека, «вооруженного» лишь желанием помогать, сделать практически профессионала, — рассказала председатель Попечительского совета Национального центра Елена Мильская. — В ходе учений волонтеры получают как теоретические, так и практические знания, которыми после прохождения обучения смогут поделиться со своими коллегами».

 

Елена Мильская в ходе встречи с Президентом РФ

Национальный центр также занимается разъяснительной работой. Населению раздают памятки о мерах безопасности, проводят тематические уроки для школьников.

Исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина отмечает, что волонтерами становятся не ради денег или благодарностей, желание помогать заложено в людях с рождения. По ее мнению, это и есть проявление патриотизма.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #поиск #волонтеры

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