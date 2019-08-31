Спецкурс для волонтеров по профессиональному поиску пропавших людей появится в РФ

Спецкурс для волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разработан в Российском университете спецназа, пишет Федеральное агентство новостей в День пропавших людей, 30 августа.

Активисты изучают и отрабатывают стратегию и тактику поиска, оказание первой помощи пострадавшим, новейшее навигационное и радиооборудование.

«Наша задача из добровольца, человека, «вооруженного» лишь желанием помогать, сделать практически профессионала, — рассказала председатель Попечительского совета Национального центра Елена Мильская. — В ходе учений волонтеры получают как теоретические, так и практические знания, которыми после прохождения обучения смогут поделиться со своими коллегами».

Национальный центр также занимается разъяснительной работой. Населению раздают памятки о мерах безопасности, проводят тематические уроки для школьников.

Исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина отмечает, что волонтерами становятся не ради денег или благодарностей, желание помогать заложено в людях с рождения. По ее мнению, это и есть проявление патриотизма.