Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в пятницу журналистам о намерении посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но не назвал сроки визита.

«Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот [визит] подготовим», — рассказал Трамп.

Трамп планировал прибыть в Польшу 1 сентября для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, на 2 сентября были намечены переговоры с властями страны о двухстороннем сотрудничестве в сфере безопасности, экономического и энергетического взаимодействия. Однако поездку пришлось отменить из-за надвигающегося на США урагана.