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2:04   31 Августа 2019
Весь мир

Трамп рассказал о ходе переговоров США с талибами по Афганистану

Трамп рассказал о ходе переговоров США с талибами по Афганистану

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в субботу журналистам, что представители США и радикального движения «Талибан» на данный момент не пришли к соглашению по урегулированию конфликта в Афганистане.

Ранее телеканал Ariana News передал, ссылаясь на источники, что сторонам удалось согласовать проект соглашения по урегулированию.

Согласно информации телеканала, документ состоит из 11 пунктов. Окончательное соглашение должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и глава политофиса движения «Талибан» в Дохе Мулла Барадар.

 

Представитель талибов в Дохе Сухейл Шахин рассказал телеканалу, что в четверг стороны порядка 16 часов говорили о механизме осуществления соглашения, в связи с чем в пятницу никакие встречи не намечены.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #афганистан #трамп #талибан

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