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2:18   31 Августа 2019
Россия

Сбежав с выборов в Петербурге, Бортко навсегда подорвал доверие избирателей

Сбежав с выборов в Петербурге, Бортко навсегда подорвал доверие избирателей

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил изданию «НьюИнформ» по поводу отказа кандидата от КПРФ Владимира Бортко участвовать в выборах, что подобные режиссерские ходы подходят для кинематографа, но не для реальной жизни.

Боярский считает Бортко человеком «с последовательной и непримиримой позицией», внесшим серьезный вклад в культуру и кинематограф, но отмечает, что как политику жители Петербурга ему не доверяют. После того, как несостоявшийся кандидат в губернаторы «умножил на ноль доверие тех, кто хотел отдать за него свой голос буквально за несколько дней для выборов», его политическая карьера похоронена.

«Сильные политики так не поступают. Я не вижу в этом глобального смысла и подобного рода режиссерские ходы лучше оставлять для кинематографа, нежели для реальной жизни», — подытожил Боярский.

Напомним, теперь в выборах губернатора Санкт-Петербурга будут участвовать трое кандидатов: Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Александр Беглов.

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Автор: Мария Милкевич
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