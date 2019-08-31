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 Армия САР прекращает боевые действия в Идлибе с 31 августа

Армия САР прекращает боевые действия в Идлибе с 31 августа
1:01   31 Августа 2019
Весь мир

Армия САР прекращает боевые действия в Идлибе с 31 августа

Армия САР прекращает боевые действия в Идлибе с 31 августа

Правительственная армия Сирии в субботу, 31 августа, в одностороннем порядке прекращает боевые действия в идлибской зоне деэскалации, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06.00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — уточняется в сообщении ЦПВС.

Это позволит мирному населению покинуть территорию Идлиба, контролируемую террористическими группировками. Сирийский МИД сообщил 22 августа об открытии гуманитарного коридора на севере провинции Хама в деревне Суран под защитой военных САР.

Напомним, прошлое перемирие продлилось чуть более трех суток, но боевики нарушили его условия, и операцию пришлось возобновить.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия

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