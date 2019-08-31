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0:24   31 Августа 2019
Россия

Беглов намерен вывести Петербург в двадцатку лучших городов мира

Беглов намерен вывести Петербург в двадцатку лучших городов мира

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в пятницу на предвыборных дебатах, что намерен в долгосрочной перспективе вывести Северную столицу в двадцатку лучших городов мира.

Он рассказал, что в его программе есть задача сделать Петербург социальным, комфортным, умным и открытым городом.

«Если говорить о дальнейшей перспективе, я бы хотел, чтобы наш город был в двадцатке лучших городов мира», — подчеркнул кандидат в губернаторы.

В дебатах на телеканале «Санкт-Петербург» участвовали все четыре кандидата на пост главы города: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко от КПРФ, депутаты петербургского ЗакСа Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

В конце мероприятия Бортко заявил о решении официально снять свою кандидатуру с выборов. Напомним, данные аналитического отчета «Образ идеального губернатора», подготовленного проектом «Открытое мнение», показали, что уровень доверия жителей Санкт-Петербурга к Бортко оказался очень низким. За него выразили желание проголосовать только 8 % петербуржцев.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #санкт-петербург #выборы #политика #беглов

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