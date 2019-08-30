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23:36   30 Августа 2019
Политика

Бортко навсегда разочаровал избирателей, сбежав с губернаторских выборов

Бортко навсегда разочаровал избирателей, сбежав с губернаторских выборов

Политолог Алексей Ломов считает, что сообщивший о намерении сняться с выборов Владимир Бортко от лица всех коммунистов показал неспособность вести избирательную кампанию и выигрывать, пишет «ПолитЭксперт».

После отказа Бортко участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга будут самовыдвиженец Александр Беглов, член «Справедливой России» Надежда Тихонова и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

Ломов заявил, что коммунисты вновь побоялись выиграть выборы и взять на себя ответственность, как и ранее, в 1993-м году.

«Хорошо выступить, что-то пообещать и сказать, а потом обвинив всех сняться с гонки, оставив избирателей «с носом». Я думаю, что те избиратели, которые поддерживают КПРФ, будут разочарованы таким поступком великого режиссера», – считает Ломов.

Как политик, по мнению Ломова, как политик Бортко себя похоронил, проявив слабость в глазах избирателей. Теперь его голоса разделят между оставшимися кандидатами.

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Автор: Мария Милкевич
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