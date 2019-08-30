Пожилой и импульсивный Бортко не нашел поддержки у петербуржцев, уверен Беликов

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов прокомментировал заявление Владимира Бортко о снятии своей кандидатуры из предвыборной гонки.

Ранее кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил о намерении снять свою кандидатуру. Он подаст соответствующее заявление в горизбирком завтра.

Беликов в комментарии iReactor назвал Бортко импульсивным и немолодым, поэтому социология не в его пользу, на что также указывают и соцопросы граждан.

«Бортко хочет жить, свято уповая, что за тобой «золотой костяк», а видеть результаты выборного пути никто не хочет», — заявил собеседник СМИ.

Фаворитом предвыборной гонки является градоначальник Александр Беглов, проявивший себя за короткое время как эффективный управленец, считает собеседник iReactor.

Ранее на отказ Бортко от выборов отреагировал Депутат ЗакСа VI созыва Андрей Анохин. Он отметил, что член КПРФ в ходе предвыборной гонки показал свою неспособность управлять городом и был вынужден сняться с выборов, чтобы не опозориться.

Напомним, что на пост главы Петербурга претендуют Владимир Бортко, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов.