Бортко показал слабость и неготовность управлять Петербургом

Бегство с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге экс-кандидата от партии КПРФ, режиссера Владимира Бортко было проявлением слабости, заявил Федеральному агентству новостей политтехнолог Сергей Наумов.

Ранее Владимир Бортко сообщил, что «снимает свое имя с выборов», не посоветовавшись по этому поводу с партийным руководством.

Согласно аналитическому отчету «Образ идеального губернатора», подготовленному проектом «Открытое мнение», уровень доверия петербуржцев к Бортко оказался крайне низким. За него проявили желание проголосовать всего 8 % горожан.

Наумов заявил, что Бортко прекрасный режиссер, пусть им и остается. За много лет в политике он давно мог сделать все то, что озвучил на дебатах. В реальности же проблемы Петербурга решает Александр Беглов, имеющий помимо слов рабочую программу, в отличие от Бортко, которым, по ощущениям, управляют эмоции, свойственные творческому человеку, но не политику.

Наумов подтвердил, что оппозиция явно не готова управлять таким крупным городом, как Санкт-Петербург.

«Бортко был слабым звеном, которого мы лишились. Если мы посмотрим все дебаты, систематизируем их, то у него было очень много воспоминаний, лирических отступлений. Практически не было конкретики. Шансов у него было мало. Он сыграл на том, чтобы здесь получить политические очки. Это слабость. Для того, чтобы быть губернатором, человек должен быть стрессоустойчивым. А вот эта история — абсолютная слабость», — объяснил Сергей Наумов.

Напомним, после снятия кандидатуры Бортко в выборах будут участвовать Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).