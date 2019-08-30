Путь «оппозиции» в Мосгордуму устлан «мертвецами» и слезами детей

Представители оппозиции превратили выборы в Московскую городскую Думу в сплошную провокацию. Используя грязные политтехнологии родом из 90-х «команда Навального» и ее сторонники изо всех сил пытаются делегитимизировать выборный процесс, пишет ФАН.

Предвыборная кампания «независимых кандидатов» провалилась из-за низкого рейтинга поддержки избирателей, поэтому лидеры протеста пустили в ход «черные» пиар-технологии - заказные материалы на политических оппонентов, «мертвые души» в подписных листах, провокации на митингах и даже обливание фекалиями.

Экс-кандидат в МГД от команды Алексея Навального Любовь Соболь сразу догадалась, что попасть в Мосгордуму честным путем у нее не выйдет, ведь никто не хотел ставить за нее подписи. Поэтому она решила привлечь внимание москвичей: сторонники Соболь облили кубы фекалиями и обвинили в этом столичного мэра Сергея Собянина.

После того как Соболь отказали в регистрации на выборах из-за подделок в подписных листах, она решила повторить трюк с фекалиями и заявила, что неизвестные облили ее плохо пахнущей жидкостью.Однако пользователи соцсетей Любови не поверили и призвали ознакомиться с честными методами политической рекламы.

В ходе подписной кампании полиция обнаружила в центре Москвы цех по рисовке подписей за оппозиционных кандидатов, где «волонтеры» штаба Навального заполняли подписные листы. Когда же Яшин, Соболь, Жданов и другие навальнисты сдали подписи в избирком, стало ясно, что они фальшивые: почерковеды выявили в их подписных листах сотни фальшивых автографов, и даже подписи умерших москвичей. По всей видимости, ставленники Навального незаконно воспользовались базами данных МВД, откуда и взяли личные данные избирателей.

Также на выборах в Мосгордуму кандидаты от Навального жаловались на якобы ведущуюся за ними слежку, которую якобы приставил за ними Собянин. Но позже выяснилось, что оппозиционеры нанимали следящих за ними людей сами.

Распространяемые оппозицией сообщения о провокациях являются попыткой сорвать выборы в МГД, ведь провал «независимых кандидатов» уже стал очевиден, резюмирует ФАН.