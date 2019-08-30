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21:53   30 Августа 2019
Россия

Бегство Бортко с губернаторских выборов показало его несостоятельность как лидера

Бегство Бортко с губернаторских выборов показало его несостоятельность как лидера

Депутат Госдумы VII созыва и сопредседатель ЦКСС сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский заявил журналу «Слово и Дело», что отказ Владимира Бортко участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга в очередной раз продемонстрировал неготовность оппозиции к управлению городом.

Боярский считает, что это был чисто эмоциональный ход со стороны Бортко, а не взвешенное политическое решение. По его мнению, настоящие политические лидеры должны идти до конца вопреки всему и не разочаровывать своих сторонников.

«Если рассчитывать исключительно на победный результат, то ни в одной бы стране мира не смогла бы существовать политическая система. У нас есть партии и лидеры партий, которые десятилетиями не набирают большинства, но при этом они не складывают руки и не опускают их», — подчеркнул он.

На этом, по его словам, основывается парламентаризм страны и демократия, а решение Бортко, принятое им буквально на самом финише, дискредитирует и дестабилизирует систему.

Политик напомнил, что социологические опросы выявили слабый уровень поддержки Владимира Бортко, который по-прежнему остался известен петербуржцам как деятель культуры, а не политик. Ранее специалисты уже заявляли о том, что политтехнологи, нанятые Бортко, сработали слабо и неэффективно.

Напомним, после снятия Владимира Бортко в выборах губернатора Санкт-Петербурга будут участвовать Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов.

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Автор: Мария Милкевич
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