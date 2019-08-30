Трусливый отказ Бортко от выборов показал его полное отсутствие связи с петербуржцами

Кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Владимир Бортко заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов. Официальное заявление он подаст 31 августа.

Как отмечает Newinform, в ходе предвыборной кампании член КПРФ показал свою неспособность управлять городом, а теперь не выдержал эмоционального прессинга и принял решение сойти с избирательной гонки.

СМИ отмечает, что избирательная программа Бортко была нечеткой, а в ходе предвыборной кампании им было озвучено много громких заявлений. Бортко даже после избирательной кампании по-прежнему ассоциируется у петербуржцев только с режиссерской деятельностью.

Депутат Законодательного собрания VI созыва Андрей Анохин заявил, что поведение Бортко вполне предсказуемо — его минимальные рейтинги сразу указывали на то, что он неконкурентоспособен.

По словам депутата, Если бы Бортко пошел на выборы, то показал бы худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз.

«Он был вынужден сделать такой шаг, чтобы не опозориться», — заключил Анохин.

СМИ также отмечает, что источника в штабе партии рассказал о том, что деньги на предвыборную агитацию были разворованы.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост главы Северной столицы претендуют четыре кандидата: Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Владимир Бортко и Александр Беглов.