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21:17   30 Августа 2019
Россия

КПРФ осудила побег Бортко с губернаторских выборов

КПРФ осудила побег Бортко с губернаторских выборов

КПРФ прокомментировала трусливый побег Владимира Бортко с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. Зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин заявил, что несостоявшийся кандидат совершил крупную ошибку, отказавшись участвовать в выборах.

Афонин полагает, что политик был не вправе принимать такое решение без предварительного согласования с городским отделением партии.

«Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны», — отметил он.

Ранее в пятницу стало известно, что режиссер Владимир Бортко решил снять свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга, о намерении участвовать в которых он сообщил в марте 2019 года, заявив, что обладает всеми необходимыми для этого навыками. Он был выдвинут по инициативе петербургского отделения КПРФ, вопрос рассматривался в президиуме ЦК партии.

В выборах губернатора Санкт-Петербурга будут принимать участие врио главы города Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

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Автор: Мария Милкевич
#кпрф #санкт-петербург #выборы #бортко

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