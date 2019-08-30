Как дело о «российском вмешательстве» раскололо Глубинные Штаты Америки

Дело о мнимом вмешательстве России в выборы президента США запустило цепную реакцию внутриполитической борьбы и раскололо элиты оплота мировой демократии. Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера велось около двух лет, но «второй Уотергейт» не случился, как бы того не хотелось демократам и либеральной прессе.

Более того, кейс влетел в копеечку американским налогоплательщикам. Команда Минюста потратила порядка 30 миллионов долларов на то, что Дональд Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм». Озвучивая итоги, господин Мюллер заявил, что весомыми доказательствами и аргументами, способными выдвинуть однозначное обвинение российской стороне или доказать сговор команды Трампа с Москвой, он не располагает. Финал емко охарактеризовал американский президент в своем Twitter.

Впрочем, историю о происках коварных русских подхватили американские политтехнологи. Основной новостной повесткой уже давно служит не обсуждение врага в лице России, а агитация партий друг против друга и туманная перспектива импичмента Трампу.

Демократическая партия США, которая с нетерпением ждала результатов расследования, разочаровалась в своем «спасителе» Роберте Мюллере. Апологет демократических грез был практически обожествлен американским обществом и партией. Но теперь кажется, что целями демократов были вовсе не доказательства вмешательства Москвы или защита суверенитета построенного отцами-основателями государства. Во главу угла «партия осла» поставила стремление демонизировать образ республиканца Трампа. На фоне несостоятельных обвинений в США разгорелся острый конфликт «всех против всех».

Повестка о необходимости вынесения импичмента Трампу ослабляет позиции демократов. Демократы, давно возжелавшие отстранить ненавистного президента, разделились на два лагеря. Представители первого все еще цепляются за соломинку, пытаясь добавить к пустому докладу «веские» улики, вызывают важных свидетелей, даже тех, кто имеет иммунитет от дачи показаний.

Конгрессу бросают яркие лозунги за скорую отставку главы государства. Например, Судебный комитет Палаты представителей вызвал в суд бывшего секретаря аппарата Белого дома Роба Портера, ключевого свидетеля в деле Роберта Мюллера. Однако отсутствие реальных дел в данном направлении вызывает напряжение в обществе, которое критикует политиков за нерешительность и оттягивание данного события.

Вторая половина, осознав, что вынесение импичмента до предстоящих выборов может сыграть на руку для последующего переизбрания действующему президенту, отказалась от данной идеи. Этот шаг так же вызвал резкую критику со стороны избирателей: политиков обвиняют в трусости. Разгоряченная толпа требует решительных и быстрых действий от своих представителей.

При этом налогоплательщиков раздражает фанатичное рвение демократов в попытках подступиться к Трампу в ущерб социально значимым проблемам. Народное негодование напрямую отразилось на рейтингах партии, которая стала терять прежние позиции.

На фоне резкой критики в адрес демократов республиканская партия надеется заработать политические очки и, воспользовавшись нестабильной ситуацией, заполучить большинство мест в Палате представителей Конгресса США.

Таким образом, американцам уже не до мнимой «руки Кремля». Вмешательство давно отошло на второй план, а сам кейс послужил катализатором обострения внутриполитических противоречий.

Пока одним их немногих плюсов в этой истории выглядит усиление технологической безопасности штатов на предстоящих выборах. Министерство внутренней безопасности США находится в стадии разработки программного обеспечения, которое позволит предотвратить иностранные хакерские атаки в ходе проведения выборов 2020 года.

Именно события, связанные с «вмешательством», и опасения рецедива, подтолкнули США к усовершенствованию внутренней электронной системы и устранению тех проблем, которые возникли еще задолго до этой истории. В частности, проблемы с подсчетом голосов избирателей в штате Флорида возникали еще с начала 2000-х годов.

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что, пытаясь обвинить Россию в причастности к вмешательству в свои выборы, США просто-напросто навлекли на себя междоусобные войны. В итоге, можно смело заявить, что за ширмой борьбы с внешним врагом скрывается мощный внутриполитический конфликт, от которого страдают не столько политики, сколько простые граждане.

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