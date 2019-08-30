Бортко «смалодушничал», снявшись с выборов главы Петербурга, заявил Милонов

Кинорежиссер Владимир Бортко, выдвигающийся ранее от КПРФ на место губернатора Петербурга, оказался от участия в предвыборной гонке за неделю до дня голосования: депутат Госдумы Виталий Милонов назвал такое решение «трусостью».

Милонов заявил в интервью «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», что хоть и не являлся его сторонником, но «думал о нем лучше». Депутат уверен, что снятие с выборов за неделю до начала голосования не добавляет Бортко чести. Милонов считает, что экс-кандидат испугался возможной неудачи на выборах, но даже в этом случае должен был биться до конца.

«Если ты не был уверен в своих силах, если ты смалодушничал, то не надо был идти на выборы. Кроме тебя, было бы много других желающих – ярких, интересных – представить КПРФ на губернаторских выборах. Мне очень жаль, что Бортко совершил такой поступок», — заявил Милонов.

При этом депутат считает, что Бортко не стал носителем политической идеи или самостоятельным политиком, за которого готовы были бы голосовать петербуржцы.

«Он просто был представителем компартии, без собственной изюминки, без собственной повестки для Петербурга. Выборы как состязание идей и концепция ничего от этого его поступка не потеряли: концепции у Бортко так и не случилось», — заключил депутат.

20 августа Бортко во время третьего раунда дебатов на телеканале «Россия 1» предложил назначать глав администраций Санкт-Петербурга, а не избирать их. Он также выступил за передачу власти и бюджетов на реализацию проектов главам городских районов.

Помимо самовыдвиженца Александра Беглова принимать участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга будут Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).