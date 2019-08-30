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21:02   30 Августа 2019
Россия

Бортко сбежал с губернаторских выборов, боясь позорного поражения

Бортко сбежал с губернаторских выборов, боясь позорного поражения

Кандидат на должность губернатора Петербурга Владимир Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов без объяснения причин. Официальное заявление он подаст в субботу, 31 августа.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News отметил, что решение будет принято после подачи заявления и рассмотрения избирательной комиссии. Также Солонников заметил, что Бортко чрезмерно эмоционален.

Он объявил о намерении сняться с выборов, чтобы дать повод к разговорам о том, почему такое произошло.

«Для этого есть два основных фактора: первый — Бортко участвовал в кампании не только сам по себе, но и как "паровоз" для муниципальных выборов, для выборов депутатов муниципальных образований Петербурга. В этой ситуации штаб мог посчитать, что все ресурсы, которые были задействованы для муниципальных выборов, уже выбраны», - отметил Солонников.

Бортко как лицо кампании поучаствовал во всех дебатах, выпустил ряд агитационно-пропагандистских материалов, расставил свои билборды

«Мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Вот мавр и ушел», — сказал эксперт.

Еще один вариант, по которому Бортко решил уйти, это устройство личной политической карьеры, полагает собеседник СМИ.

Для позиционирования своей политической фигуры ему нужно набрать достойный процент голосов, но если цифра будет недостаточной, то не показывать этот результат вовсе Бортко гораздо выгоднее, заключил Солонников.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами зарегистрированы четыре человека — Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Владимир Бортко и Александр Беглов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #бортко #единый день голосования

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