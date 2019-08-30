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20:15   30 Августа 2019
Россия

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году будет проведен в Санкт-Петербурге, сообщило агентство AP со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций.

Финал турнира 2022 года решено провести в немецком Мюнхене, а в 2023 году финал Лиги примет стадион «Уэмбли» в Лондоне. Претендовали на проведение финала по итогам сезона 2020–2021 годов Россия и Германия, но УЕФА выбрал местом соревнования Санкт-Петербург. Событие пройдет на стадионе «Газпром-Арена», который может вместить 68 тысяч зрителей.

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Это второй раз, когда России выпадает возможность провести финал главного спортивного события Европы. Первый финал состоялся на московском стадионе «Лужники» в 2008 году.

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин еще в ноябре 2018 года был уверен, что финал Лиги пройдет в Петербурге. Тогда он утверждал, что у города большие шансы на проведение турнира. Ранее сообщалось, что российская купюра, выпущенная в преддверии Чемпионата мира по футболу попала в пятерку лучших банкнот по версии Международного банкнотного общества.

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Автор: Тимофей Булочкин
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