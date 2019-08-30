Генпрокуратура должна защитить госсимволы РФ, уверены в Госдуме

Депутаты поддерживают активную борьбу Фонда защиты национальных ценностей с практикой оскорбления российских государственных символов в сети.

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, отреагировав на сообщение Фонда о том, что правоохранительные органы РФ вяло реагируют на заявления ФЗНЦ об оскорблении госсимволов РФ, пишет ФАН.

По словам Милонова, в Госдуме хотели бы более широко обсудить инициативу Фонда. Депутат подчеркнул недопустимость оскорбления государственных символов.

Он рассказал ФАН о том, что планируется создать рабочую группу, которая системно занялась бы этой проблемой совместно с экспертами Фонда, привлекая правоохранителей.

Милонов подчеркнул, что в Госдуме поддерживают идею Фонда защиты национальных ценностей и готовы привлечь его экспертов для работы над этой проблематикой. Он также отметил, что давно назрела необходимость решения этого вопроса.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, что правоохранительные органы уделяют недостаточное внимание предоставленным Фондом заявлениям об оскорблении государственных символов РФ в сети.