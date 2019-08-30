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19:40   30 Августа 2019
Россия

Кто много говорит — тот мало делает: Бортко струсил участвовать в выборах главы Петербурга

Кто много говорит — тот мало делает: Бортко струсил участвовать в выборах главы Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко — не будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил в ходе очередных дебатов в пятницу.

«Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.

В итоге за место губернатора будут бороться самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Бортко признался, что решил отказаться от участия в выборах самовольно, без ведома партии, и готов понести наказание за этот поступок. После он спешно ретировался.

Желание Бортко сняться с выборов неудивительно: данные социологических исследований показали минимальную его поддержку населением. Нижтожный рейтинг вынудил его отказаться от выборов, где его ждало унизительное поражение. Громкие заявления режиссера так и остались словами: управлять таким сложным регионом ему не по силам. 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на 8 сентября. 

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Автор: Олег Королев

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