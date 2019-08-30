Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил во время дебатов в пятницу, 30 августа.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов, меня больше там не будет», — сказал он.

Бортко пообещал, что в субботу утром отправится в избирательную комиссию Петербурга и оформит отказ официально. Он извинился за некорректное поведение и заявил, что готов понести наказание, однако коллеги Бортко и горожане так и не дождались исполнения громких обещаний. Депутат позорно сбежал с выборов, испугавшись поражения. Ничего другого ему и не светило, учитывая ничтожные рейтинги, свидетельствующие о мизерной поддержке среди населения.

В итоге за место губернатора сражаются самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от «Справедливой России». Выборы главы города пройдут 8 сентября.