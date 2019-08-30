Зеленский предложил узаконить должность омбудсмена по конституции

Украинский президент Владимир Зеленский предложил закрепить в конституции Украины право Верховной рады назначать омбудсменов по соблюдению Основного закона, который сможет назначать и увольнять уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Документ с соответствующим предложение зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является самой актуальной из всего комплекса социальных проблем на Украине, уверен Зеленский. Поэтому важным является создание парламентского контроля за соблюдением гражданских свобод. Зеленский отметил, что один лишь омбудсмен Рады по правам человека не сможет эффективно выполнять свои обязанности.

«Законопроектом предлагается: закрепить новые полномочия парламента — назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной рады Украины за соблюдением конституции Украины и законов в отдельных сферах», — сказано в документе.

Сначала Рада должна направить предложение президента в Конституционный суд Украины, который предоставит заключение о конституционности такого решения. В случае положительного ответа суда, Рада может принять закон в первом чтении, но для этого необходимо минимум 226 голосов.

Ранее сообщалось, что Кремль намерен отправить Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.