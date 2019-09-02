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15:29   2 Сентября 2019
Россия

Челябинский министр культуры осудил поздравление школьников песней про рюмку водки

Челябинский министр культуры осудил поздравление школьников песней про рюмку водки

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин раскритиковал выбор артистов и репертуара для концерта в честь Дня знаний в поселке Новосинеглазово (Челябинская область).

Накануне возле местного ДК прошел концерт, посвященный 1 сентября. Среди зрителей было много детей. На сцене выступила кавер-группа «Сентябрь», которая исполнила перед школьниками совсем не школьные песни, а именно «Рюмка водки на столе» Григория Лепса и шлягер «Ленинграда» «WWW», где есть строчка «наверное, был я бухой». 

Видеозапись выступления появилась в соцсетях и собрала много возмущенных комментариев жителей. 

Группу  «Сентябрь»  пригласил выступить перед детьми депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов. Областной министр культуры посоветовал парламентарию повысить уровень своей культурной образованности. 

«Повышение культурной образованности не помешает некоторым нашим депутатам. Может повлияет на их выбор приглашаемых  артистов. Этот случай не имеет никакого отношения к культуре»,  — прокомментировал  Алексей Бетехтин  «Политике Сегодня». 

До самого Виталия Паутова дозвониться не удалось, как и не получилось разыскать группу «Сентябрь» из города Сатка. 

В беседе с изданием URA.RU депутат Госдумы Анатолий Литовченко, который также присутствовал на концерте ко дню знаний, заявил, что музыканты сыграли песни про алкоголь по просьбе  публики, когда разошлись дети. На видео возле сцены стоят именно подростки. Посетители концерта в соцсетях уверяют, что праздник открывался песней «Только, рюмка водки на столе».

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #1 сентября #челябинская область

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