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19:34   30 Августа 2019
Весь мир

Трамп одобрил введение ЧС во Флориде из-за урагана «Дориан»

Трамп одобрил введение ЧС во Флориде из-за урагана «Дориан»

Американский президент Дональд Трамп одобрил декларацию о введении ЧС во Флориде из-за урагана «Дориан». Он распорядился предоставить штату федеральную помощь, сообщается в заявлении Белого дома.

На этой неделе в среду стало известно о том, что тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане набрал силу и перерос в ураган.

Он приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.

В этом сезтрамоне это четвертый по счету ураган в США. Жертвой стихии стал один человек - он погиб во время урагана «Барри». В прошлом сезоне во Флориде зафиксировали два урагана, которые унесли жизни нескольких десятков человек.

Трамп заявил, что «Дориан» может стать одним из самых крупных ураганов в американской истории.

Ранее супруга Трампа опубликовала в Twitter пост-предупреждение о надвигающемся урагане.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #трамп #флорида #ураган #чс

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