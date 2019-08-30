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 Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа

Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа

19:19   30 Августа 2019
Весь мир

Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа

Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа

Уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в пятницу, 30 августа, сообщил, что через пять лет страна станет независимой от российского газа. По его словам, в 2014 году в Польше появится функционирующий и используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии.

«Мы будем иметь на 50 процентов расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье», — добавил Петр Наимский.

Польша перестанет зависеть от поставок из России, а в стране появится сжиженный природный газ из Катара и США, резюмировал представитель правительства. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект реализуют в 2022 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #польша #газ #общество

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