Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа

Уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в пятницу, 30 августа, сообщил, что через пять лет страна станет независимой от российского газа. По его словам, в 2014 году в Польше появится функционирующий и используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии.

«Мы будем иметь на 50 процентов расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье», — добавил Петр Наимский.

Польша перестанет зависеть от поставок из России, а в стране появится сжиженный природный газ из Катара и США, резюмировал представитель правительства. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект реализуют в 2022 году.