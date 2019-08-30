Польша планирует через пять лет полностью не зависеть от российского газа
Уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в пятницу, 30 августа, сообщил, что через пять лет страна станет независимой от российского газа. По его словам, в 2014 году в Польше появится функционирующий и используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии.
«Мы будем иметь на 50 процентов расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье», — добавил Петр Наимский.
Польша перестанет зависеть от поставок из России, а в стране появится сжиженный природный газ из Катара и США, резюмировал представитель правительства. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект реализуют в 2022 году.
Sieć przesyłowa gazu to nie tylko rury. Do przesłania tego surowca potrzebne są urządzenia, tłoczące #gaz rurociągami. Aby system #BalticPipe efektywnie funkcjonował, niezbędne są tłocznie, zlokalizowane w węzłach sieci. Więcej ???? https://t.co/EWO3sBjc7u pic.twitter.com/UhzNo1Wz7U— Baltic Pipe (@BalticPipe_PL) 31 июля 2019 г.