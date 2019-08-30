Эксперт объяснил побег Бортко с выборов губернатора в Петербурге глубокой старостью

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко понял свою несостоятельность, как политика, поэтому решил сняться с выборов. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«У Зюганова такая позиция: главное в политике — участие, а не какие-то там дела. Бортко, когда столкнулся с реальностью, с предвыборной кампанией, с живыми людьми, а ведь они же верили, давали наказы ему, видимо, понял, что не в том возрасте, чтобы играть. Может у человека совесть взыграла?», — задался риторическим вопросом Матвейчев.

О том, что покидает предвыборную гонку режиссер Владимир Бортко объявил 30 августа в прямом эфире дебатов на канале «Санкт-Петербург».

«Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание», — попросил его наказать за трусость Бортко.

В компартии для начала решение Бортко уже назвали ошибкой.

Матвейчев признался, что с самого начала не понимал, зачем прославленному режиссеру заниматься политикой.

«Я вообще не понимал, зачем он туда идет. Человеку глубоко за 70 лет. А Петербург — огромный пятимиллионный город. Это же не игрушки. Поучаствовать ради красного словца? То, что в ходе кампании это понял, решил, что не надо играться, то, наверное, это мудрый поступок», — отметил политолог.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября. После снятия Владимира Бортко в бюллетенях останутся имена трех кандидатов: Михаила Амосова («Гражданская платформа»), Александра Беглова (самовыдвижение), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»).