ГД рассмотрит законопроект о вводе понятия «коррупционное правонарушение»

Инициативу связали с введением в 2018 году нормы, по которой в бюджет Пенсионного фонда зачисляются конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров в пятницу, 30 августа, внес в Государственную думу законопроект, который вводит в законодательство понятие «коррупционное правонарушение».

Согласно данным нижней палаты парламента, первую статью закона «О противодействии коррупции» предложили дополнить пунктом следующего содержания — «коррупционное правонарушение — деяние, которое обладает признаками коррупции, за которое российским законодательством установили уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность».

В пояснительной записке автор проекта закона отметил, что сейчас в законодательстве РФ отсутствует определение понятия «коррупционное правонарушение». По его словам, генеральная прокуратура и министерство внутренних дел установили только перечень преступлений коррупционной направленности, которые используются для статистического наблюдения.